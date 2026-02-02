MENÜ
  • „Elefanten im Raum“: Anne Baumann zeigt ihre Kunst in der Galerie Forum K in Plauen

Bild: Ellen Liebner
Plauen
„Elefanten im Raum“: Anne Baumann zeigt ihre Kunst in der Galerie Forum K in Plauen
Eine Ausstellung, die ohne finanzielle Mittel gestrickt wurde, aber durch das Engagement von wenigen entwickelt werden konnte.

Unter dem Thema „Elefanten im Raum“ ist aktuell eine Ausstellung mit Arbeiten von Anne Baumann in der Galerie Forum K in Plauen zu sehen. Die derzeit in Halle lebende Künstlerin, die in Plauen geboren wurde und zur Schule gegangen ist, beschäftigt sich mit Alltagsbeobachtungen, gesellschaftlichen Veränderungen und Prozessen des Erinnerns....
