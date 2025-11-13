Elsterberg: Dieser Ehrenamtler erhält den Bürgerpreis

Eine Auszeichnung gab es jüngst im Elsterberger Stadtrat. Den Empfänger hatte die Verwaltung unter einem Vorwand ins Rathaus gelockt.

Überraschungen sind in Stadtratssitzungen eher ungewöhnlich. Der Elsterberger Stadtverwaltung ist eine solche gelungen. Sie hatte Benjamin „Benny“ Schlenther unter einem Vorwand in den Ratssaal gelockt. Womit er nicht rechnete: Dass er mit dem Bürgerpreis ausgezeichnet wird. Umso größer war die Freude.