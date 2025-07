Emotionaler Moment beim Strand- und Laternenfest an der Talsperre Pöhl: Vogtländerinnen überraschen ihre Tanztrainerin Maike

Zwei Abende lang ging es in Jocketa heiß her. Eine Person erlebte am Samstag etwas ganz Besonderes.

Damit hat sie nun wirklich nicht gerechnet: Die vogtländische Tanztrainerin Maike Schatter ist am Samstagabend beim Strand- und Laternenfest in Jocketa von „ihren" Mädels mit einem Tanz-Medley überrascht worden. Der Grund: Die Trainerin feiert ihr 30-Jähriges. Nicht nur das besondere Tänzchen, sondern auch einen Blumengruß erhielt sie...