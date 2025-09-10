Entscheidung zu Polizeipräsenz am Plauener Postplatz gefallen: Warum OB und AfD sich angingen

Plauen
Die Plauener Räte haben über die Einrichtung eines Polizeipostens am Postplatz entschieden. Die AfD wandte sich gegen die Pläne, dann kam es zum Wortgefecht zwischen Stadtoberhaupt und Fraktionsvize.
Knapp 1100 Rohheitsdelikte sind im vergangenen Jahr bei der Polizei in Plauen angezeigt worden, ein Plus von 25 Prozent im Fünf-Jahres-Vergleich. Zu derartigen Delikten zählt die Kriminalitätsstatistik vor allem Körperverletzung und Raubstraftaten. Wie viele davon in der unmittelbaren Innenstadt von Plauen verübt wurden, ist unklar - die...
