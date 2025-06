Erheblicher Sachschaden bei Einbruch in Plauener Schule

Die Täter waren übers Wochenende gewaltsam eingedrungen. Was bislang bekannt ist.

Unbekannte sind übers Wochenende in die Alte Reusaer Schule an der Tauschwitzer Straße eingebrochen. Darüber berichtete die Polizei am Dienstag. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, 5.45 Uhr. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Förderschule. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts gestohlen, so die...