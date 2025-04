Erinnerung an den Bombenkrieg über Plauen: „Die Felsenkeller retteten Leben“

Vor 80 Jahren durchlitt Plauen die letzten Tage des Zweiten Weltkrieges. Nicht alle Schutzräume waren sicher. Historiker Gerd Naumann hat die dramatischen Nächte beleuchtet.

Die im Stadtgebiet Plauen am Ende des Zweiten Weltkrieges noch vorhandenen Felsenkeller retteten in den Bombennächsten 1944/45 zahllosen Menschen das Leben. Andere Kellerräume dagegen, wie jener der Hammerbrauerei, wurden für Schutzsuchende mitunter zu Todesfallen - aus Mangel an Sauerstoff hätten sich Menschen dort „gegenseitig...