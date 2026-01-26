Erinnerung an die Nazi-Opfer: Schüler erfasst alle Gedenkstätten im Vogtlandkreis

Im Vogtlandkreis gibt es viele Orte, die mit dem Nationalsozialismus in Verbindung stehen. Allein 74 Gedenkstätten enthält eine Broschüre, die gerade aktualisiert wurde.

Ein Schüler des Plauener Lessing-Gymnasiums rückt vogtlandweit Opfer des Nationalsozialismus in den Fokus. Im Rahmen einer Facharbeit, die Schülerinnen und Schüler im Verlauf der zehnten Klasse absolvieren müssen, wurden entsprechende Gedenkstätten im sächsischen Vogtland erfasst. Dabei arbeitete der 18-Jährige mit dem Katasteramt des... Ein Schüler des Plauener Lessing-Gymnasiums rückt vogtlandweit Opfer des Nationalsozialismus in den Fokus. Im Rahmen einer Facharbeit, die Schülerinnen und Schüler im Verlauf der zehnten Klasse absolvieren müssen, wurden entsprechende Gedenkstätten im sächsischen Vogtland erfasst. Dabei arbeitete der 18-Jährige mit dem Katasteramt des...