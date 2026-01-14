Erinnerung an Schicksal von Zwangsarbeitern in Plauen: Diskussion über Gedenkstein an der früheren Holzmühle entbrannt

Wenn es nach Vertretern des Plauener Stadtrates geht, soll das Denkmal auf den Hauptfriedhof umziehen. Wie sich an dem Stein eine Debatte im städtischen Kulturausschuss entzündete.

Der Gedenkstein für Opfer des Zweiten Weltkrieges in der Nähe der ehemaligen Holzmühle an der Straße nach Zwoschwitz wird nicht auf den Plauener Hauptfriedhof überführt. Die Fraktion aus Linken und Grünen im Stadtrat hatte dies gefordert, weil die Sichtbarkeit am jetzigen Standort nicht mehr gegeben sei. Der Gedenkstein für Opfer des Zweiten Weltkrieges in der Nähe der ehemaligen Holzmühle an der Straße nach Zwoschwitz wird nicht auf den Plauener Hauptfriedhof überführt. Die Fraktion aus Linken und Grünen im Stadtrat hatte dies gefordert, weil die Sichtbarkeit am jetzigen Standort nicht mehr gegeben sei.