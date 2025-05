Erneut Einbruch in eine Kita in Plauen

Erst vor drei Wochen waren Diebe auf der Suche nach Wertgegenständen in einen Kindergarten in Plauen eingebrochen. Nun hat es eine weitere Einrichtung erwischt.

Erneut haben Diebe auf der Suche nach Wertgegenständen eine Kita in Plauen ins Visier genommen. Das teilte die zuständige Polizeidirektion Zwickau am Montagmorgen auf Nachfrage mit. Erst vor drei Wochen waren Diebe in die Kita „Klinikwichtel“ am Helios-Krankenhaus eingebrochen und hatten die Räume über Nacht nach Wertgegenständen...