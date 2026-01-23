Plauen
Es ist schon der zweite Führungswechsel innerhalb eines halben Jahres im Plauener Krankenhaus. Auch der bisherige Co-Chef wird nun das Vogtland-Klinikum verlassen.
Am Helios Vogtland-Klinikum in Plauen gibt es erneut einen Wechsel in der Geschäftsführung. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, wird Tobias Spotka zum 1. März die Leitung übernehmen. Er folgt auf Philipp Smolka. Dieser verlässt Helios nach Klinikangaben auf eigenen Wunsch und zieht aus privaten Gründen in den Raum Köln, heißt es.
