Erst ab Januar zieht die Plauener Rathaus-Polizei an den Postplatz: Wer zahlt bis dahin die Miete im „Bürgerpoint“?

Noch gibt es laut Stadtverwaltung vor allem technische Abstimmungen. Ab dem neuen Jahr wollen die Rathaus-Polizisten aber die Arbeit aufnehmen.

Erst musste alles ganz schnell gehen, und nun dauert es doch noch ein bisschen, bevor das neue Hauptquartier der Plauener Rathaus-Polizei am Postplatz besetzt sein wird. Als im September-Stadtrat die mehrheitliche Entscheidung für den Bürgerpunkt (jetzt: „Bürgerpoint“) fiel, war Dringlichkeit angezeigt. Denn das Stadtzentrum gelte als...