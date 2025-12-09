Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
An der Oelsnitzer Straße haben am Dienstag Baumfällarbeiten begonnen.
An der Oelsnitzer Straße haben am Dienstag Baumfällarbeiten begonnen. Bild: Ellen Liebner
An der Oelsnitzer Straße haben am Dienstag Baumfällarbeiten begonnen.
An der Oelsnitzer Straße haben am Dienstag Baumfällarbeiten begonnen. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Erste Arbeiten für neuen Einkaufsmarkt in der Plauener Südvorstadt
Redakteur
Von Swen Uhlig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Gebäude des Penny-Marktes an der Leibnizstraße soll ab Januar nächsten Jahres abgerissen werden. Die Vorbereitungen für den Neubau laufen bereits.

Wenige Tage vor Schließung des Penny-Marktes in der Plauener Südvorstadt haben die Arbeiten zum Neubau des Markt-Gebäudes begonnen. Innerhalb der Straßenbahn-Wendeschleife wurden die ersten Bäume gefällt. Dort soll künftig der neue Parkplatz angelegt werden. Nach Aussage des Projektentwicklers müssen nur wenige Gehölze entnommen werden,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:20 Uhr
4 min.
Klinkerfassade und Holzlamellendecke: Das sind die Pläne für das neue Plauener Stadtbad
So soll der Neubau am Plauener Stadtbad aussehen. Links die Fensterfront des Schwimmbereichs, nebenan befinden sich Umkleiden und Sanitärräume.
Nur wenige Wochen nach der radikalen Abkehr vom ursprünglichen Konzept des Neubaus am Plauener Stadtbad liegen erste Entwürfe vor. Damit steht auch fest: Der Weg vom Parkplatz ins Gebäude wird länger.
Swen Uhlig
07:00 Uhr
3 min.
Nach Randale in Chemnitzer Caféhaus: Haftstrafe für Einbrecher
Im Caféhaus „Michaelis“ wurde 2023 eingebrochen.
Zwei Männer hatten sich im Juni 2023 gewaltsam Zutritt zu einem Haus mit Büros und den Lokalen „Di Sopra“ und „Michaelis“ am Düsseldorfer Platz verschafft. Sie konnten gefasst werden.
Jana Peters
11:00 Uhr
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
26.11.2025
4 min.
Penny-Markt in der Plauener Südvorstadt: Wann schließt die Filiale, wann öffnet die neue?
Bestehender Penny-Markt in der Plauener Südvorstadt: Das Gebäude soll ab Januar abgerissen werden, ein größerer Neubau an selber Stelle entstehen.
Planungen für Abriss und Neubau des Marktgebäudes an der Plauener Leibnizstraße gibt es bereits seit längerer Zeit. Jetzt steht fest, wann die Arbeiten beginnen und wie lange sie dauern.
Swen Uhlig und Bernd Jubelt
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
06:41 Uhr
3 min.
DFB-Kapitän Kimmich zu Karls WM-Chance: "Ein Statement"
Lennart Karl traf zum umjubelten 2:1.
Wieder wird Lennart Karl als Spieler des Spiels ausgezeichnet. Der Rekord-Junior des FC Bayern wirbt weiter um sein Nationalelfdebüt im WM-Jahr. Der DFB-Kapitän erklärt, warum das angebracht wäre.
Mehr Artikel