Erste Arbeiten für neuen Einkaufsmarkt in der Plauener Südvorstadt

Plauen
Das Gebäude des Penny-Marktes an der Leibnizstraße soll ab Januar nächsten Jahres abgerissen werden. Die Vorbereitungen für den Neubau laufen bereits.
Wenige Tage vor Schließung des Penny-Marktes in der Plauener Südvorstadt haben die Arbeiten zum Neubau des Markt-Gebäudes begonnen. Innerhalb der Straßenbahn-Wendeschleife wurden die ersten Bäume gefällt. Dort soll künftig der neue Parkplatz angelegt werden. Nach Aussage des Projektentwicklers müssen nur wenige Gehölze entnommen werden,...
