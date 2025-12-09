Erste Arbeiten für neuen Einkaufsmarkt in der Plauener Südvorstadt

Das Gebäude des Penny-Marktes an der Leibnizstraße soll ab Januar nächsten Jahres abgerissen werden. Die Vorbereitungen für den Neubau laufen bereits.

Wenige Tage vor Schließung des Penny-Marktes in der Plauener Südvorstadt haben die Arbeiten zum Neubau des Markt-Gebäudes begonnen. Innerhalb der Straßenbahn-Wendeschleife wurden die ersten Bäume gefällt. Dort soll künftig der neue Parkplatz angelegt werden. Nach Aussage des Projektentwicklers müssen nur wenige Gehölze entnommen werden,...