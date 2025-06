Erste Kostproben vom neuen Musical „Der Medicus“ auf der Plauener Parktheaterbühne

Premiere ist am 14. Juni. Bereits am Pfingstmontag gibt es eine Einführungsmatinee.

Das Theater Plauen-Zwickau zeigt in dieser Spielzeit das Musical „Der Medicus“ als Sommer-Open-Air auf der frisch sanierten Plauener Parktheaterbühne. Premiere ist am 14. Juni. Für alle, die sich vorab bereits informieren möchten, findet am Pfingstmontag, 9. Juni, um 11 Uhr auf der kleinen Bühne im Parktheater eine Einführungsmatinee...