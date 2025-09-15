Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Erster Flohmarkt in ehemaliger Plauener Likörfabrik zieht junge Besucher an

Bild: Ellen Liebner
Bild: Ellen Liebner
Plauen
Erster Flohmarkt in ehemaliger Plauener Likörfabrik zieht junge Besucher an
Von Ellen Liebner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Innenhof der Galerie Forum K in Plauen bot den idealen Rahmen für den Verkauf von Nützlichem und Nippes. Was wird aus dem Erlös der Standgebühren?

Zum ersten, aber sicher nicht zum letzten Mal hat in der Galerie Forum K an der Neundorfer Straße ein Flohmarkt stattgefunden. Der Innenhof der früheren Likörfabrik bot eine tolle Kulisse zum Suchen und Stöbern. Auch in den Innenräumen der Galerie wurde gefeilscht und gehandelt. Die Idee zum Flohmarkt für eine junge Zielgruppe hatte Marion...
