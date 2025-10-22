Erstes Gespräch zur Rettung der Plauener Straßenbahn angekündigt

Plauens OB Steffen Zenner und Landrat Thomas Hennig müssen bis Ende März Lösungsvorschläge vorlegen.

Wie kann die Plauener Straßenbahn vor der drohenden Insolvenz gerettet werden? Dazu wird es Mitte November ein erstes Gespräch zwischen Plauens Oberbürgermeister Steffen Zenner und Landrat Thomas Hennig (beide CDU) geben. Das hat Zenner zur Plauener Stadtratssitzung am Dienstagnachmittag angekündigt. Kein halbes Jahr mehr haben er und Landrat...