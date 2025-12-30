Erstes Plauener Winterdorf schließt: Soll es nächstes Jahr eine Neuauflage geben?

Bis zum 30. Dezember konnten Besucher erstmals einen kleinen, verlängerten Weihnachtsmarkt auf dem Plauener Altmarkt genießen. So fällt die Bilanz der Händler aus.

Wer nach den Feiertagen noch nicht genug von Glühwein, Kartoffelpuffern und gebrannten Mandeln hatte, wurde in den vergangenen Tagen in Plauen fündig. Erstmals ging dort der Weihnachtsmarkt in die Verlängerung: Ab dem ersten Weihnachtsfeiertag verwandelte sich der Altmarkt in ein Winterdorf. Rund um die große Fichte luden sieben Büdchen zu...