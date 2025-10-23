Erweiterung der Alkoholverbotszone: So fällt die Bilanz der Stadt Plauen aus

Nach der Ausweitung der Alkoholverbotszone im Zentrum klagen Anwohner an der Zonengrenze über Störungen. Welches Fazit die Stadt zieht.

Seit der Ausweitung der Plauener Alkoholverbotszone im Juni 2025 zeigt sich im Geltungsbereich die gewünschte Wirkung. Dieses Fazit zog die Stadt auf Anfrage der „Freien Presse“. Eine abschließende, qualifizierte Bewertung sei aber noch nicht möglich, so Martin Gabriel, Fachgebietsleiter für Sicherheit und Ordnung. Eine Bestreifung erfolge...