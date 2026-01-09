„Es ist nicht leise in meinem Kopf“ und „Brüche“: Besondere Doppelausstellung öffnet am Samstag im Plauener Malzhaus

Plauen
Im Mittelpunkt stehen Fotografien, Interviews und persönliche Texte von Geflüchteten, die seit 2015 in Sachsen leben. Es geht aber auch um die Themen Hoffnung und Neuanfang.
„Brüche. Von Umbrüchen zu Aufbrüchen“ und „Es ist nicht leise in meinem Kopf“ - so nennt sich eine Doppelausstellung, die am Samstag um 11 Uhr in der Galerie im Malzhaus eröffnet wird. Es soll Raum gegeben werden für Geschichten von Flucht, Ankommen, Verlust und Neubeginn, so die Veranstalter. Das sind das Bündnis für Demokratie,...
