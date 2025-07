Es kann losgehen: Bauarbeiten für neuen Plauener Gedenkort an der früheren Synagoge können beginnen

Die Stadt Plauen will eine über lange Zeit vergessene Mauer der in der Pogromnacht vernichteten Synagoge in der Engelstraße sichern. Was sich dort jetzt tun soll.

Die Stadt Plauen sichert ein Relikt Plauener Stadtgeschichte: Noch in dieser Woche beginnen die Bauarbeiten zur Sicherung und baulichen Stabilisierung der lange Zeit vergessenen Außenwand der früheren Synagoge an der Engelstraße. Dort soll ein Gedenkort entstehen.