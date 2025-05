Es kann losgehen: Saison im Plauener Freibad Preißelpöhl beginnt am Sonntag

Die Vorbereitungen für die Badesaison laufen. Worauf sich Badegäste freuen können.

Das Plauener Freibad Preißelpöhl, genannt „Naddel“, startet voraussichtlich am kommenden Sonntag, 18. Mai, in die Saison. Bis zum 6. Juni öffnet das Freibad wochentags von 12 bis 19 Uhr sowie am Wochenende und feiertags von 10 bis 19 Uhr. Vom 7. Juni bis zum Ende der Sommerferien ist täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet, teilt Bäderchef...