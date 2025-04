Es kann losgehen: Tschechische Dudelsack-Musiker machen Lust auf Europäischen Bauernmarkt in Plauen

Am Samstag beginnt die „kleine grüne Woche“ des Vogtlands. Bereits am Freitag gab es einen ersten Vorgeschmack.

Ungewohnte musikalische Klänge am Freitagnachmittag im Elster-Park: Mit Dudelsack, Klarinette und Cello machten Musiker der Robert-Schumann-Kunstgrundschule aus Plauens tschechischer Partnerstadt Asch in dem Einkaufszentrum Lust auf den Start des Europäischen Bauernmarktes am Samstag. Tschechien ist diesmal Gastland der Direktvermarkter-Messe....