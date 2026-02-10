„Europa Caricade“ startet: Brunch und Workshop im Plauener Malzhaus

Plauen
Die Ausstellung „Europa Caricade“ im Malzhaus Plauen bietet Vielfalt. Vom Brunch bis zur Podiumsdiskussion – Europa wird erlebbar gemacht. Welche Stücke fügen sich ins große Ganze?
Die Karikaturen-Ausstellung „Europa Caricade“ wird am Mittwoch, 11. Februar, in der Galerie im Malzhaus in Plauen eröffnet. Zum Auftakt gibt es ab 9 Uhr einen Brunch und Workshop mit Schülern aus Asch. Ehrengäste sind Tobias Kämpf, Kulturbürgermeister von Plauen, und Pavel Matala, Vizebürgermeister von Asch. Die Veranstaltung...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.