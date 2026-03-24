Europa, Katzenvideos und Populismus im Klassenzimmer: Uni für alle startet in Plauen

Eine neue Vorlesungsreihe für jedermann an der Dualen Hochschule in Plauen will sich aktuellen Themen annehmen – doch es soll nicht nur ums Zuhören gehen.

Welche Rolle spielen Katzenvideos, wenn Jugendliche sich im Netz über Politik informieren? Geht es in Klassenzimmern eigentlich demokratisch zu? Und wie viel Druck hält Europa angesichts geopolitischer Veränderungen aus? Genau diese Themen greift eine neue Veranstaltungsreihe in Plauen auf. Welche Rolle spielen Katzenvideos, wenn Jugendliche sich im Netz über Politik informieren? Geht es in Klassenzimmern eigentlich demokratisch zu? Und wie viel Druck hält Europa angesichts geopolitischer Veränderungen aus? Genau diese Themen greift eine neue Veranstaltungsreihe in Plauen auf.