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Die Köpfe hinter der „Bürger:innenakademie“ (von links): Diana Zierold, Steffen Schönicke, Lutz Neumann, Theresia Schumann und Jana Jestädt.
Die Köpfe hinter der „Bürger:innenakademie“ (von links): Diana Zierold, Steffen Schönicke, Lutz Neumann, Theresia Schumann und Jana Jestädt. Foto: Ellen Liebner
Diana Zierold und Theresia Schumann vom Bündnis für Demokratie, Toleranz und Zivilcourage Vogtland.
Diana Zierold und Theresia Schumann vom Bündnis für Demokratie, Toleranz und Zivilcourage Vogtland. Foto: Ellen Liebner
Lutz Neumann, Direktor am DHSN-Standort Plauen.
Lutz Neumann, Direktor am DHSN-Standort Plauen. Foto: Ellen Liebner
Die Köpfe hinter der „Bürger:innenakademie“ (von links): Diana Zierold, Steffen Schönicke, Lutz Neumann, Theresia Schumann und Jana Jestädt.
Die Köpfe hinter der „Bürger:innenakademie“ (von links): Diana Zierold, Steffen Schönicke, Lutz Neumann, Theresia Schumann und Jana Jestädt. Foto: Ellen Liebner
Diana Zierold und Theresia Schumann vom Bündnis für Demokratie, Toleranz und Zivilcourage Vogtland.
Diana Zierold und Theresia Schumann vom Bündnis für Demokratie, Toleranz und Zivilcourage Vogtland. Foto: Ellen Liebner
Lutz Neumann, Direktor am DHSN-Standort Plauen.
Lutz Neumann, Direktor am DHSN-Standort Plauen. Foto: Ellen Liebner
Plauen
Europa, Katzenvideos und Populismus im Klassenzimmer: Uni für alle startet in Plauen
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
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Eine neue Vorlesungsreihe für jedermann an der Dualen Hochschule in Plauen will sich aktuellen Themen annehmen – doch es soll nicht nur ums Zuhören gehen.

Welche Rolle spielen Katzenvideos, wenn Jugendliche sich im Netz über Politik informieren? Geht es in Klassenzimmern eigentlich demokratisch zu? Und wie viel Druck hält Europa angesichts geopolitischer Veränderungen aus? Genau diese Themen greift eine neue Veranstaltungsreihe in Plauen auf.
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