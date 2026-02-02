Europäischer Bauernmarkt 2026 in Plauen: Veranstalter nennen erste Details

Das Großereignis zieht alljährlich Zehntausende Besucher an. Was bisher zur Jubiläumsausgabe bekannt ist.

In gut einem Monat beginnt der Europäische Bauernmarkt in Plauen. Das Großereignis findet in diesem Jahr bereits zum 30. Mal statt. Die Organisatoren haben jetzt die ersten Details zur „Kleinen Grünen Woche des Vogtlands“ bekannt gegeben, wie der Markt auch genannt wird.