Explosion bei Bauarbeiten in Kläranlage Hof

Bei Bauarbeiten auf dem Gelände der Kläranlage Hof ist es am Donnerstagmorgen zu einer Detonation in einem Bohrloch gekommen. Während der Bohrarbeiten vernahmen die Arbeiter aus dem elf Meter tiefen Loch einen lauten Knall. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr rückten aus und sperrten die Umgebung der Uferstraße, darunter einen Teil des...