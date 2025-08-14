Explosion bei Bauarbeiten in Kläranlage Hof

Plauen
Bei laufenden Bohrarbeiten ist es am Donnerstagmorgen in einem elf Meter tiefen Loch zu einer Detonation gekommen. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sind vor Ort.
Bei Bauarbeiten auf dem Gelände der Kläranlage Hof ist es am Donnerstagmorgen zu einer Detonation in einem Bohrloch gekommen. Während der Bohrarbeiten vernahmen die Arbeiter aus dem elf Meter tiefen Loch einen lauten Knall. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr rückten aus und sperrten die Umgebung der Uferstraße, darunter einen Teil des...
