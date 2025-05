Explosion im Inneren des Plauener Kauflands: Wie ist der Ermittlungsstand?

Ende April hatten Unbekannte einen Geldautomaten in der Ladenstraße des Haselbrunner Einkaufszentrums in die Luft gejagt. Kunden und Händler haben noch immer ein mulmiges Gefühl.

Als vor gut zwei Wochen ein Geldautomat der Commerzbank im Inneren des Haselbrunner Kauflands gesprengt worden war, schien die Lage zunächst dramatisch - das komplette Gebäude wurde als einsturzgefährdet bewertet. Zwar konnte ein Statiker noch am Tag der Explosion Entwarnung geben, doch so wie zuvor läuft der Alltag in dem Einkaufszentrum...