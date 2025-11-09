Fachmediziner dringend gesucht: Wie lockt man mehr Zahnärzte ins Vogtland?

Im Landkreis läuft seit Längerem eine Offensive, um Hausärzte in die Region zu holen. Sie trägt erste Früchte. Der Weg könnte jetzt auch auf Zahnärzte übertragen werden.

Was tun, wenn Allgemeinmediziner für den ländlichen Raum händeringend gesucht, aber nur schwer zu finden sind? Allein in Plauen fehlen 14 Hausärzte, im Rest des Landkreises kommen 23 unbesetzte Stellen hinzu. Zur Lösung des Problems, das nicht nur in der Region besteht, sondern auch andernorts in eher ländlich geprägten Gebieten, könnte...