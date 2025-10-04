Fahrbahnsanierung auf der B 173 bei Plauen: Angekündigte Vollsperrung sorgt bereits im Vorfeld für Diskussionen

Ab Montag ist die B 173 zwischen Plauen und der Autobahnanschlussstelle Plauen-Ost für drei Wochen gesperrt. Spekuliert wird über die Notwendigkeit der Bauarbeiten. Kritik gibt es auch am Zeitplan.

Die Hinweisschilder sind bereits aufgestellt. Und auch die Firma Streicher Tief- und Ingenieurbau mit Sitz im vogtländischen Oelsnitz steht als Bauunternehmen in den Startlöchern. Ab Montag, 6. Oktober, wird die Bundesstraße 173 zwischen Ortsausgang Plauen, Höhe Abzweig Voigtsgrün, und der Autobahnanschlussstelle Plauen-Ost wegen... Die Hinweisschilder sind bereits aufgestellt. Und auch die Firma Streicher Tief- und Ingenieurbau mit Sitz im vogtländischen Oelsnitz steht als Bauunternehmen in den Startlöchern. Ab Montag, 6. Oktober, wird die Bundesstraße 173 zwischen Ortsausgang Plauen, Höhe Abzweig Voigtsgrün, und der Autobahnanschlussstelle Plauen-Ost wegen...