  • Fahrgastverband Pro Bahn fordert Erhalt der Plauener Straßenbahn: Petition erreicht 14.000 Unterschriften

Im Servicepunkt der Straßenbahn am Tunnel können weiter Unterschriften geleistet werden.
Im Servicepunkt der Straßenbahn am Tunnel können weiter Unterschriften geleistet werden. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Fahrgastverband Pro Bahn fordert Erhalt der Plauener Straßenbahn: Petition erreicht 14.000 Unterschriften
Redakteur
Von Uwe Selbmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Vogtlandkreis wird über das Aus der Plauener Straßenbahn diskutiert. Pro Bahn warnt vor den Folgen. Welche Auswirkungen hätte ein Verlust auf die Bürger?

Der Fahrgastverband Pro Bahn fordert den Erhalt der Plauener Straßenbahn und schließt sich der Petition zu deren Erhalt ausdrücklich an. Der Verband fordert die Verantwortlichen auf, sich klar zur Straßenbahn zu bekennen und tragfähige Lösungen dafür zu erarbeiten.
Das könnte Sie auch interessieren
11.09.2025
3 min.
„Rettet die Plauener Straßenbahn“: Unterschriftensammlung in der Kreisstadt des Vogtlandes läuft
Wie geht es mit der Plauener Straßenbahn weiter?
Stehen die „Lebenslinien der Stadt“ auf dem Spiel? Eine Online-Petition für den Erhalt der Plauener Straßenbahn hat in kürzester Zeit tausende Unterstützer gefunden. Wo man zudem Unterschriften leisten kann.
Uwe Selbmann
22.09.2025
4 min.
„Plauen ohne Straßenbahn? Undenkbar“ - Wie sich Plauener zum Erhalt ihrer „Bimm“ positionieren
Bekennender Nutzer Hans-Martin Jäkle beteiligt sich an der Petition zum Erhalt der Straßenbahn.
Wenn sich Stadt und Landkreis nicht einig werden, könnte der Plauener Straßenbahnbetrieb bald insolvent sein. Beschäftigte kämpfen mit einer Petition für den Erhalt. Und wie sehen das die Plauener?
Claudia Bodenschatz
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
03.10.2025
2 min.
Flugausfälle wegen Drohnensichtungen am Flughafen München
Rund 20 Flüge fielen am Donnerstagabend am Münchner Flughafen aus.
Nächtliche Aufregung am Münchner Flughafen: Menschen berichten von einer Drohne am Himmel. Rund 20 Flüge werden gestrichen. Polizei und Hubschrauber suchen das Gelände ab.
03.10.2025
3 min.
Thronwechsel in Luxemburg - Guillaume wird neuer Großherzog
Nach 25 Jahren bekommt Luxemburg einen neuen Großherzog: Guillaume. (Archivbild)
Nach 25 Jahren gibt es an der Spitze des Luxemburger Großherzogtums einen Wechsel. Es ist nicht nur für die Royals ein historischer Tag.
Mehr Artikel