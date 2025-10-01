Fahrgastverband Pro Bahn fordert Erhalt der Plauener Straßenbahn: Petition erreicht 14.000 Unterschriften

Plauen
Im Vogtlandkreis wird über das Aus der Plauener Straßenbahn diskutiert. Pro Bahn warnt vor den Folgen. Welche Auswirkungen hätte ein Verlust auf die Bürger?
Der Fahrgastverband Pro Bahn fordert den Erhalt der Plauener Straßenbahn und schließt sich der Petition zu deren Erhalt ausdrücklich an. Der Verband fordert die Verantwortlichen auf, sich klar zur Straßenbahn zu bekennen und tragfähige Lösungen dafür zu erarbeiten.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.