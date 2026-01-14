MENÜ
  • Fahrradfahrer soll in Plauen 78-Jährigen verletzt und beschimpft haben

Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise zu einem Unfall in Plauen.
Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise zu einem Unfall in Plauen.
Plauen
Fahrradfahrer soll in Plauen 78-Jährigen verletzt und beschimpft haben
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Der Radfahrer ist anschließend verschwunden. Was die Polizei dazu noch berichtete.

Ein 78-jähriger Fußgänger ist am Dienstag, 13. Januar, in Plauen bei einem Unfall mit einem unbekannten Radfahrer leicht verletzt worden, berichtete die Polizei. Der Radfahrer war gegen 8.35 Uhr auf dem Gehweg der Georg-Benjamin-Straße in Richtung Dr.-Friedrich-Wolf-Straße unterwegs. Der Fußgänger kam ihm entgegen. Beim Zusammenstoß erlitt...
