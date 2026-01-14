Fahrradfahrer soll in Plauen 78-Jährigen verletzt und beschimpft haben

Plauen
Der Radfahrer ist anschließend verschwunden. Was die Polizei dazu noch berichtete.
Ein 78-jähriger Fußgänger ist am Dienstag, 13. Januar, in Plauen bei einem Unfall mit einem unbekannten Radfahrer leicht verletzt worden, berichtete die Polizei. Der Radfahrer war gegen 8.35 Uhr auf dem Gehweg der Georg-Benjamin-Straße in Richtung Dr.-Friedrich-Wolf-Straße unterwegs. Der Fußgänger kam ihm entgegen. Beim Zusammenstoß erlitt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.