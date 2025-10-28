Fahrräder aus einem Keller in Plauen gestohlen

Geschehen ist das in der Ostvorstadt. Worum die Polizei nun bittet.

In der Ostvorstadt von Plauen sind Fahrräder aus einem Keller gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, stellten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Stöckigter Straße, zwischen Bismarckstraße und Lettestraße, am Sonntag, 26. Oktober, fest, dass mehrere Fahrräder fehlten. Der Diebstahl könnte bis zu drei Wochen zurückliegen....