Fahrzeug blockiert nach Unfall auf B 92 in Plauen Straßenbahnschienen

Plauen
Die Bahnen konnten eine gute Stunde lang nicht nach Haselbrunn fahren und wurden zum Oberen Bahnhof umgeleitet.
Für eine gute Stunde war die B 92 im Norden der Stadt am Dienstagvormittag zumindest für den Straßenbahnverkehr gesperrt. Der Grund: ein Mitsubishi und ein Kleinlaster waren an der Pausaer Straße in Höhe Geibelstraße zusammengestoßen und blockierten kurzzeitig die Schienen. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilte, waren auch die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.