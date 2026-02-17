Fahrzeug blockiert nach Unfall auf B 92 in Plauen Straßenbahnschienen

Die Bahnen konnten eine gute Stunde lang nicht nach Haselbrunn fahren und wurden zum Oberen Bahnhof umgeleitet.

Für eine gute Stunde war die B 92 im Norden der Stadt am Dienstagvormittag zumindest für den Straßenbahnverkehr gesperrt. Der Grund: ein Mitsubishi und ein Kleinlaster waren an der Pausaer Straße in Höhe Geibelstraße zusammengestoßen und blockierten kurzzeitig die Schienen. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilte, waren auch die...