Mit einem Unfall war die Polizei am Dienstag in Haselbrunn beschäftigt.
Mit einem Unfall war die Polizei am Dienstag in Haselbrunn beschäftigt. Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Plauen
Fahrzeug blockiert nach Unfall auf B 92 in Plauen Straßenbahnschienen
Redakteur
Von Sabine Schott
Die Bahnen konnten eine gute Stunde lang nicht nach Haselbrunn fahren und wurden zum Oberen Bahnhof umgeleitet.

Für eine gute Stunde war die B 92 im Norden der Stadt am Dienstagvormittag zumindest für den Straßenbahnverkehr gesperrt. Der Grund: ein Mitsubishi und ein Kleinlaster waren an der Pausaer Straße in Höhe Geibelstraße zusammengestoßen und blockierten kurzzeitig die Schienen. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilte, waren auch die...
