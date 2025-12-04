Falscher Gefahrgut-Alarm: Feuerwehr mit sieben Fahrzeugen auf der Autobahn im Vogtland im Einsatz

Plauen
Nach einer Zeugenbeobachtung kam es am Parkplatz Großzöbern zu einem Großeinsatz der Feuerwehr.
Ein vermeintlicher Gefahrguttransport hat am Mittwoch auf der A 72 zahlreiche Einsatzkräfte alarmiert. Wie die Polizei am Donnerstag berichtet, beobachtete ein Zeuge gegen 20.30 Uhr, wie aus einem Lkw der Marke DAF, gesteuert von einem 34-Jährigen in Fahrtrichtung Leipzig, Erde auf die Fahrbahn fiel. Der Verdacht bestand, dass es sich um...
