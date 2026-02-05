MENÜ
Die Neue Elsterbrücke in Plauen ist stadteinwärts noch Baustelle.
Bild: Ellen Liebner
Die Neue Elsterbrücke in Plauen ist stadteinwärts noch Baustelle.
Bild: Ellen Liebner
Plauen
Falschfahrer bleibt in Plauen auf Straßenbahngleisen hängen
Von Bernd Jubelt
Am Donnerstagvormittag musste der Straßenbahnverkehr zwischen Elsterbrücke und Tunnel unterbrochen werden, weil ein Auto sich festgefahren hatte. Was bislang bekannt ist.

Zu Behinderungen im Straßenbahnverkehr ist es am Donnerstagvormittag in der Plauener Innenstadt gekommen. Grund waren blockierte Gleise im Bereich der Neuen Elsterbrücke, bestätigte die Polizei. Ein Auto war aus Richtung Hofer Straße im Baustellenbereich ins Gleisbett gefahren und dort hängengeblieben. Der Falschfahrer, ein 85-jähriger Mann,...
Erschienen am: 05.02.2026 | 12:30 Uhr
