Falschfahrer bleibt in Plauen auf Straßenbahngleisen hängen

Am Donnerstagvormittag musste der Straßenbahnverkehr zwischen Elsterbrücke und Tunnel unterbrochen werden, weil ein Auto sich festgefahren hatte. Was bislang bekannt ist.

Zu Behinderungen im Straßenbahnverkehr ist es am Donnerstagvormittag in der Plauener Innenstadt gekommen. Grund waren blockierte Gleise im Bereich der Neuen Elsterbrücke, bestätigte die Polizei. Ein Auto war aus Richtung Hofer Straße im Baustellenbereich ins Gleisbett gefahren und dort hängengeblieben. Der Falschfahrer, ein 85-jähriger Mann,... Zu Behinderungen im Straßenbahnverkehr ist es am Donnerstagvormittag in der Plauener Innenstadt gekommen. Grund waren blockierte Gleise im Bereich der Neuen Elsterbrücke, bestätigte die Polizei. Ein Auto war aus Richtung Hofer Straße im Baustellenbereich ins Gleisbett gefahren und dort hängengeblieben. Der Falschfahrer, ein 85-jähriger Mann,...