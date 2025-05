Familien genießen entspannten Tag in Plauener Freizeitanlage

Der heutige Donnerstag ist der internationale Tag der Familie. Aus diesem Anlass gab es in Plauen ein besonderes Fest.

So macht der Frühling Spaß: Viele Kinder und ihre Eltern haben am Donnerstag einen entspannten Nachmittag in der Freizeitanlage im Plauener Syratal erlebt. Der Spiel-Spaß-Kindertreff hatte dort anlässlich des internationalen Tags der Familien zu einem Fest für Groß und Klein eingeladen. Nach einer Fahrt mit der Kleinbahn konnten die Besucher...