Regionale Nachrichten und News
  • Familienfest mit „The Voice of Germany“-Sieger Samuel Rösch in Plauen

Samuel Rösch tritt am Samstag auf dem Aspida-Pflegecampus auf. Bild: Ralf Wendland/Archiv
Samuel Rösch tritt am Samstag auf dem Aspida-Pflegecampus auf. Bild: Ralf Wendland/Archiv
Plauen
Familienfest mit „The Voice of Germany“-Sieger Samuel Rösch in Plauen
Von Michael Brandenburg
Auf den Aspida-Pflegecampus wird zum fünfjährigen Bestehen des Standortes eingeladen.

Plauen.

Mit einem noch größeren Familienfest als in den Vorjahren soll auf dem Plauener Aspida- Pflegecampus am Samstag, 16. August, das fünfjährige Bestehen des Standortes in der Bergstraße 32 gefeiert werden. Wie die Einrichtung mitteilt, erwartet Bewohner und Gäste jeden Alters von 13 bis 18 Uhr neben kühlen Getränken und heißer Grillware auch Livemusik von Samuel Rösch, Gewinner der TV-Casting-Show „The Voice of Germany“ 2018 (ab 13.30 Uhr), und der Band Plausibel, die Hits von Coldplay über Pink Floyd bis Oasis covert (ab 15.45 Uhr). Angekündigt sind außerdem eine Hüpfburg, Wasserspiele, eine Schnitzeljagd und eine Spaßolympiade, Modellbau in Flaschen, eine Lotterie und anderes mehr. Der Eintritt ist frei. (mib)

