MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auch ein Clown wird im Plauen-Park für Spaß sorgen.
Auch ein Clown wird im Plauen-Park für Spaß sorgen. Bild: Symbolbild: ChristArt/Fotolia
Auch ein Clown wird im Plauen-Park für Spaß sorgen.
Auch ein Clown wird im Plauen-Park für Spaß sorgen. Bild: Symbolbild: ChristArt/Fotolia
Plauen
Faschingswelt öffnet sich in Plauener Einkaufspark
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Plauen-Park erwartet Familien eine bunte Faschingswelt mit Tanz, Glitzer und Kinderschminken. Bis zum 18. Februar gibt es noch mehr zu entdecken.

Im Plauen-Park wird vom Montag bis Mittwoch, 16. bis 18. Februar, eine Faschingswelt für Familien geboten. Das Programm läuft von 13.30 bis 18 Uhr und umfasst Tanzauftritte des SV 04 Plauen, Kinderanimation, Stelzenläufer sowie Glitzer-Tattoos und Kinderschminken. Action-Angebote wie Subsoccer und Airhockey ergänzen das Angebot. Für Snacks...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.02.2026
1 min.
Kunst trifft in Plauen Tanz: Galerie Horlomus lädt Senioren zum Disco-Fox ein
Hans-Joachim Zimmermann und Andrea U. Horlomus erwarten Tanzgäste.
Ein Nachmittag voller Tanz und Geselligkeit erwartet Senioren. DJ Hans-Joachim Zimmermann legt am 12. Februar auf. Die Plätze sind limitiert.
Lutz Kirchner
14:04 Uhr
5 min.
Analysen: Moskau hat Nawalny mit Pfeilgift getötet
Deutschland, Großbritannien, Schweden und die Niederlande werfen Russland nach Analysen sterblicher Überreste Alexej Nawalnys vor, den Kremlkritiker mit einem starken Nervengift getötet zu haben.
Kremlkritiker Nawalny starb vor zwei Jahren in einer Strafkolonie. Die Behörden sprachen von einer natürlichen Todesursache. Deutschland und andere Europäer berichten nun etwas ganz anderes.
Jörg Blank und André Ballin, dpa
14.02.2026
4 min.
„Wir haben uns Mühe gegeben“: Bäckerei und Café im Vogtland schließen nach über 100 Jahren - aber es gibt Hoffnung
Am 28. Februar bäckt Hermann Frisch das letzte Mal für seine Kunden Brot und Semmeln. Der Bäckermeister geht nach 52 Arbeitsjahren in Rente. Damit enden 133 Jahre Familientradition.
52 Arbeitsjahre und jede Nacht am Backofen. Das ist die Lebensleistung von Hermann Frisch. Jetzt geht der fast 70-Jährige in Rente. Das Dorf Grünbach hat keinen Bäcker mehr. Aber Hoffnung bleibt.
Cornelia Henze
14:00 Uhr
1 min.
Tiermasken-Spaß für Kinder in Plauen: Kreativer Ferien-Workshop
Tierische Begegnungen sind in der Galerie e. o. plauen möglich.
Kunst trifft auf Kreativität in der Galerie e. o. plauen. Warum Tiermasken und Erich Ohsers Werke Kinder und Familien inspirieren.
Lutz Kirchner
14:00 Uhr
2 min.
Abend mit Mitch Ryder: Rocklegende live in Lichtentanne bei Zwickau
Mitch Ryder kommt nach Lichtentanne.
Ryder bleibt eine feste Größe im Rock. Am 17. Februar steht er auf der Bühne des Kulturzentrums „St. Barbara“. Welche musikalische Reise erwartet die Besucher?
Lutz Kirchner
14.02.2026
2 min.
Nun auch in der Gegenrichtung: Nur noch Tempo 80 auf der B 93 bei Zwickau erlaubt
Auch stadtauswärts gilt auf der B 93 bei Zwickau nun Tempo 80.
Seit dieser Woche gilt nach dem Ortsausgang Zwickau Richtung Norden nicht mehr Tempo 130. Warum wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit erst jetzt gedrosselt?
Jim Kerzig
Mehr Artikel