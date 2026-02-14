Faschingswelt öffnet sich in Plauener Einkaufspark

Im Plauen-Park erwartet Familien eine bunte Faschingswelt mit Tanz, Glitzer und Kinderschminken. Bis zum 18. Februar gibt es noch mehr zu entdecken.

Im Plauen-Park wird vom Montag bis Mittwoch, 16. bis 18. Februar, eine Faschingswelt für Familien geboten. Das Programm läuft von 13.30 bis 18 Uhr und umfasst Tanzauftritte des SV 04 Plauen, Kinderanimation, Stelzenläufer sowie Glitzer-Tattoos und Kinderschminken. Action-Angebote wie Subsoccer und Airhockey ergänzen das Angebot. Für Snacks... Im Plauen-Park wird vom Montag bis Mittwoch, 16. bis 18. Februar, eine Faschingswelt für Familien geboten. Das Programm läuft von 13.30 bis 18 Uhr und umfasst Tanzauftritte des SV 04 Plauen, Kinderanimation, Stelzenläufer sowie Glitzer-Tattoos und Kinderschminken. Action-Angebote wie Subsoccer und Airhockey ergänzen das Angebot. Für Snacks...