Fast 1800 freie Stellen auf dem vogtländischen Arbeitsmarkt: Warum Firmen trotz hoher Arbeitslosenzahl Probleme haben, Personal zu finden

Plauen
Die Plauener Arbeitsagentur hat am Freitag die neuen Zahlen veröffentlicht. Auf dem Arbeitsmarkt im Vogtland war demnach im November kaum Bewegung. Dafür gibt es mehrere Gründe.
Auf dem vogtländischen Arbeitsmarkt war im November wenig Bewegung. Die Anzahl der Arbeitslosen ging nur leicht zurück. Die Arbeitslosenquote liegt weiter bei 5,9 Prozent.
