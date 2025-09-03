„Fast so warm wie in der Badewanne“: Der Plauener Merlin Höhne bekommt seinen großen Wunsch erfüllt

Der Jugendliche aus Oberjößnitz ist spastisch gelähmt. Was ihm hilft, ist Wasser. Deshalb bekam er nun einen eigenen Pool. Eine Selbstverständlichkeit war es nicht, dass Merlin nun planschen kann.

Im Wasser kann Merlin Höhne sich unbeschwert bewegen, sogar laufen. Deshalb ist es sein Lieblingselement. Doch seit der spastisch gelähmte Oberjößnitzer kein Kind mehr ist, sei es zunehmend schwieriger geworden, mit ihm ein Schwimmbad zu besuchen. Das sagt Merlins Mutter Regina. Sie und ihr Mann Jens dachten sich deshalb, dass auf dem recht... Im Wasser kann Merlin Höhne sich unbeschwert bewegen, sogar laufen. Deshalb ist es sein Lieblingselement. Doch seit der spastisch gelähmte Oberjößnitzer kein Kind mehr ist, sei es zunehmend schwieriger geworden, mit ihm ein Schwimmbad zu besuchen. Das sagt Merlins Mutter Regina. Sie und ihr Mann Jens dachten sich deshalb, dass auf dem recht...