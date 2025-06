Ferienangebote in Plauener Vogtlandbibliothek und Museen für Pokemonkarten-Sammler, Tüftler und Spielefreunde

In jeder Ferienwoche sind mehrere Aktionen für Kinder und Jugendliche geplant. Für Manga-Fans, Konsolen-Zocker und Bastelfreunde ist definitiv etwas dabei.

Plauen. In der Vogtlandbibliothek und den vier Plauener Museen kommen Ferienkinder in den sechs Wochen der Sommerferien voll auf ihre Kosten. Immer mittwochs gibt es eine kostenfreie Aktion in der Vogtlandbibliothek, heißt es aus der Pressestelle der Stadt. Eine Anmeldung sei vorab unter www.vogtlandbibliothek.de erforderlich.

Los geht es am 2. Juli von 13 bis 15.30 Uhr mit einer Tauschbörse „Pokémon, Match & Co.“. Wichtig: Die Tauscher sollten einen „Tausch-Erlaubnisschein“ der Erziehungsberechtigten mitbringen. Geld werde nicht benötigt. In der zweiten Ferienwoche findet das Gaming-Event „Let‘s Play“ für Kinder ab acht Jahren statt. Am 9. Juli wird dafür von 10 bis 12.30 Uhr gemeinsam auf der Nintendo Switch gespielt.

Pokémonkartentausch ist am 2. Juli in der Vogtlandbibliothek möglich. Bild: Imago/brennweiteffm/Archiv Pokémonkartentausch ist am 2. Juli in der Vogtlandbibliothek möglich. Bild: Imago/brennweiteffm/Archiv

Ohne Konsole gespielt wird am 16. Juli von 14.30 bis 16.30 Uhr. Bei „Auf die (Brett)-Spiele – fertig – los“ können sich Kinder ab fünf Jahren zusammen mit ihren Eltern, Großeltern oder Freunden bei einer Spielrunde „Halma“, „Jenga“ oder „Fang den Hut“ duellieren. Auf alle Pokémon-Fans wartet am 23. Juli für Kinder ab sechs Jahren von 13 bis 15.30 Uhr ein Thementag „Pokémon – let‘s go“ in der Vogtlandbibliothek.

Am 30. Juli können Kinder ab acht Jahren von 14 bis 17 Uhr in das Technik-Labor eintauchen und spielerisch die Mini-Roboter mBots, Ozobots oder Bee Bots kennenlernen. Mit Lego WeDo geht es außerdem ans Tüfteln und Ausprobieren. Für Manga-Fans findet am 6. August von 10 bis 12 Uhr ein Manga Zeichenkurs statt. Zeichenmaterial ist vor Ort vorhanden.

Jenga, hier in einer großen Version, kann am 16. Juli in der Vogtlandbibliothek gespielt werden. Bild: Ralf Wendland/Archiv Jenga, hier in einer großen Version, kann am 16. Juli in der Vogtlandbibliothek gespielt werden. Bild: Ralf Wendland/Archiv

Das Vogtlandmuseum Plauen, die Galerie e.o.plauen, die Fabrik der Fäden und das Hermann-Vogel-Haus in Krebes laden zu kreativen Erlebnissen und Führungen ein. Für Kinder bis 16 Jahre ist der Eintritt frei. Den Start bildet am 4. Juli, 10 Uhr, eine Familienführung im Vogtlandmuseum. An den Donnerstagen - 17. Juli, 10 Uhr, und 31. Juli, 14 Uhr - lockt eine „Unterweltführung“ mit alten Kellergewölben, geheimen Gängen und sagenhaften Geschichten ins Vogtlandmuseum.

Mit einem Koffer voller Bücher geht es am 24. Juli, 14 Uhr, auf eine literarische Reise durch das Vogtlandmuseum und die Galerie e.o.plauen sowie an die Stadtmauer. Kunst erleben und kreativ sein, das steht derweil im Mittelpunkt des Sommerferienprogramms der Galerie e.o.plauen. Am 2. und 8. Juli werden jeweils ab 14 Uhr Geschichten von Erich Ohser und seiner Frau Marigard Bantzer vorgelesen. Danach können Besucher aktiv werden. An den Freitagen 4. und 11. Juli findet um jeweils 14 Uhr eine Familienführung durch die „Vater und Sohn“-Dauerausstellung statt – ebenfalls mit anschließender Kreativzeit in der Werkstatt.

In der Fabrik der Fäden an Kunstwerk mitwirken

Am 16. Juli und am 6. August heißt es um jeweils 11 und 14 Uhr in der Fabrik der Fäden: Knüpfen wie vor 100 Jahren. Unter fachkundiger Anleitung können Armbänder, Anhänger, Ohrringe und vieles anderes in der lang vergessenen Knüpftechnik der „Margaretenspitze“ gestaltet werden. Für alle Interessierten ab zehn Jahre ist am 30. Juli ganztägig Kreativität gefragt: In der Web-Werkstatt entstehen kleine Kunstwerke aus Stoff und Garn. Zusammen werden diese in einer wachsenden Installation präsentiert und bereichern anschließend die Raumgestaltung der Fabrik der Fäden. Die Ferienaktionen sind im regulären Eintrittspreis enthalten. In der Galerie e.o.plauen können zuzüglich Kosten für Verbrauchsmaterial anfallen. (kru)