  • Ferienregion Vogtland: So hat sich der Tourismus in der Region entwickelt

Pöhl-Chefin Elisabeth Blüml-Fuchs und Landrat Thomas Hennig (CDU) mit dem neuen Urlaubsmagazin für die Region. Bild: D. Wießner/Tourismusverband
Pöhl-Chefin Elisabeth Blüml-Fuchs und Landrat Thomas Hennig (CDU) mit dem neuen Urlaubsmagazin für die Region. Bild: D. Wießner/Tourismusverband
Ferienregion Vogtland: So hat sich der Tourismus in der Region entwickelt
Von Bernd Jubelt
Die Tourismusbranche steht nach Einschätzung des vogtländischen Verbandsgeschäftsführers Andreas Kraus vor enormen Herausforderungen. Das belegen auch die Zahlen.

Nach Jahren des Wachstums tritt das Vogtland als Urlaubsregion auf der Stelle. Dies belegen Angaben der Statistischen Landesämter. Demnach wurden im vergangenen Jahr in der Region rund 1,64 Millionen Übernachtungen gezählt. Laut Statistik gab es 492.117 Gäste. Der Tourismusverband Vogtland (TTV) spricht von einer „relativ stabilen Situation...
