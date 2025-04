„Fertig ist der Lack“: Dresdener entdecken vergessene Familiengeschichte im Vogtland

Der Werbespruch der einstigen Dresdener Lackfabrik von Richard Böhler ist noch heute im Sprachgebrauch. Seine Nachfahren erforschen gerade ihre Familiengeschichte. Im Vogtland fanden sie mehr als nur eine heiße Spur.

Fast jeder kennt den Ausdruck „Fertig ist der Lack“ - aber kaum einer weiß noch, woher er kommt. Andrea Hanisch vom Verein für vogtländische Geschichte, Volks- und Landeskunde klärt auf: „Es war der Werbeslogan der Lackfabrik von Richard Böhler in Dresden-Löbtau.“ Der in New York geborene Unternehmer lebte von 1872 bis 1925, wurde...