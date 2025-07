Festival „Rambazamba Island“ an der Pöhl startet – so läuft die Anreise

Das beliebte Festival in Herlasgrün geht am Wochenende in eine neue Runde. Alle Informationen zur bequemen An- und Abreise.

Am bevorstehenden Wochenende findet das Festival „Rambazamba Island" in Herlasgrün statt. Vom 18. bis 20. Juli verwandelt der Verein „Ent-Art-et" den Ort in einen kunterbunten Abenteuerspielplatz. Eigens dafür verstärkt die Vogtlandbahn auch in diesem Jahr wieder ihre Zugleistungen, um eine stressfreie An- und Abreise zum...