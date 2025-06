Feuer-Alarm in Plauen: Mülltonne in Haselbrunn zerstört

In Plauen brannte am Montagmittag eine Mülltonne. Was die Polizei nun zur Ursache des Feuers sagt.

In Plauen ist es am Montag erneut zum Brand einer Mülltonne gekommen. Wie die Polizei mitteilt, stand kurz nach Mittag im Stadtteil Haselbrunn ein Behälter in Flammen. Die Mülltonne an der Geibelstraße ist durch den Brand nicht mehr zu gebrauchen. Durch die Wärmeentwicklung des Feuers wurde auch die Fassade des Mehrfamilienhauses in... In Plauen ist es am Montag erneut zum Brand einer Mülltonne gekommen. Wie die Polizei mitteilt, stand kurz nach Mittag im Stadtteil Haselbrunn ein Behälter in Flammen. Die Mülltonne an der Geibelstraße ist durch den Brand nicht mehr zu gebrauchen. Durch die Wärmeentwicklung des Feuers wurde auch die Fassade des Mehrfamilienhauses in...