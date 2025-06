Feuer an einer Tankstelle im Vogtland — Schaden ist groß: Das ist geschehen

In einer Werkstatt einer Tankstelle in Pausa-Mühltroff kam es am frühen Freitagmorgen zu einem Brand. Was bislang dazu bekannt ist.

Feuerwehrleute haben am Freitagmorgen einen Brand in einer Werkstatt einer Tankstelle in Pausa-Mühltroff gelöscht, bei dem auch ein Auto ausbrannte. Stadtwehrleiter Ralf Weber bestätigte auf Nachfrage den Einsatz. „An einer Tankstelle besteht bei Feuer immer auch Explosionsgefahr. Heutzutage sind Tankstellen dahingehend aber auch sehr gut...