Feuerwehreinsatz am Kaufland in Plauen-Haselbrunn: Was war los?

Plauen
Am Dienstagmittag musste die Berufsfeuerwehr nach Haselbrunn ausrücken. Die Alarmanlage des Einkaufszentrums hatte ausgelöst.
Einsatzkräfte der Plauener Berufsfeuerwehr mussten am Dienstagmittag ihre Arbeiten beim Abbau des Weihnachtsmarktes auf dem Altmarkt unterbrechen. Alarm war ausgelöst worden, und so ging es für mehrere Feuerwehren mit Blaulicht und Tatütata durch die Plauener Innenstadt über die Bahnhofstraße in Richtung Haselbrunn. Auch dort sorgten die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.