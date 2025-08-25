Feuerwehreinsatz am Unteren Bahnhof in Plauen: Brand in Keller verursacht 10.000 Euro Schaden

Plauen
Am Sonntag rückten die Retter zu einem Kellerbrand aus. Eine Person musste ins Krankenhaus gebracht werden. Was bisher bekannt ist.
Einen Kellerbrand mit Folgen hat es am Sonntag in einem Mehrfamilienhaus am Unteren Bahnhof in Plauen gegeben. Wie Rathaus-Sprecherin Nadine Läster mitteilte, seien die Rettungskräfte gegen 16.40 Uhr alarmiert worden, weil Anwohner schwarzen Rauch gemeldet hatten, der aus dem Gebäude aufstieg. Auch anderenorts in der Elsteraue konnte man den...
