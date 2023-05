Feuerwehreinsatz am Unteren Bahnhof in Plauen: Das steckte dahinter

Feueralarm in der Plauener Elsteraue: Retter aus mehreren Plauener Feuerwehren sind am Sonntagnachmittag zu einem Einsatz in die Elsteraue gerufen worden. Wie ein Sprecher der Leitstelle des Rettungszweckverbandes Südwestsachsen in Zwickau auf "Freie Presse"-Anfrage sagte, war der Alarm um 15.56 Uhr ausgelöst worden. Anwohner umliegender Gebiete...