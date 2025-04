Feuerwehreinsatz in Plauen: Gartenhaus abgebrannt

Mehrere Plauener Feuerwehren mussten am Mittwochabend in den Westen der Stadt ausrücken.

Die Plauener Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Straßberg-Neundorf mussten am Mittwochabend zu einem Brand in den Westen der Stadt ausrücken. Wie Mario Wetzstein von der Berufsfeuerwehr am Donnerstag der „Freien Presse“ sagte, waren die Einsatzkräfte kurz nach 18.30 Uhr alarmiert worden. An der Fedor-Schnorr-Straße brannte ein...