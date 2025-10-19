Feuerwehreinsatz in Plauen: In ehemaliger Hautklinik bricht Brand aus

Plauen
Die Feuerwehr wurde am Sonntagmittag zu einem Einsatz an den Maximilian-Kolbe-Weg in Reusa gerufen. Es war nicht das erste Mal, dass es dort brannte.
Feueralarm am Sonntagmittag in Plauen: 11.18 Uhr war bei der Berufsfeuerwehr die Brandmeldung eingegangen. Die Retter machten sich daraufhin schnell auf den Weg in den unweit von der Wache entfernten Maximilian-Kolbe-Weg. In der dortigen früheren Hautklinik schwelte offenbar schon seit der Nacht ein Feuer. Das Gebäude steht leer. Wie es seitens...
