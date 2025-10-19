Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Einsatz für die Feuerwehr im Maximilian-Kolbe-Weg 1 a in Plauen am Sonntagmittag.
Einsatz für die Feuerwehr im Maximilian-Kolbe-Weg 1 a in Plauen am Sonntagmittag. Bild: Ellen Liebner
Einsatz für die Feuerwehr im Maximilian-Kolbe-Weg 1 a in Plauen am Sonntagmittag.
Einsatz für die Feuerwehr im Maximilian-Kolbe-Weg 1 a in Plauen am Sonntagmittag. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Feuerwehreinsatz in Plauen: In ehemaliger Hautklinik bricht Brand aus
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Feuerwehr wurde am Sonntagmittag zu einem Einsatz an den Maximilian-Kolbe-Weg in Reusa gerufen. Es war nicht das erste Mal, dass es dort brannte.

Feueralarm am Sonntagmittag in Plauen: 11.18 Uhr war bei der Berufsfeuerwehr die Brandmeldung eingegangen. Die Retter machten sich daraufhin schnell auf den Weg in den unweit von der Wache entfernten Maximilian-Kolbe-Weg. In der dortigen früheren Hautklinik schwelte offenbar schon seit der Nacht ein Feuer. Das Gebäude steht leer. Wie es seitens...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:08 Uhr
4 min.
Foto-App am Mac: Vier Tipps für gut sortierte Bilder
Gut sortiert: Mit dem kleinen "i"-Symbol oben rechts in der Menüleiste lässt sich ein Fenster mit grundlegenden Bildinformationen öffnen. Und schon kann man der Bildersammlung mit Titeln etwas Ordnung geben.
Bilder am Computer sortieren ist eigentlich ganz einfach. Man kann ja für jede Reise einen Ordner anlegen - oder? Apples Fotos-App hat da ein paar schlauere Werkzeuge für die eigene Fotosammlung.
12:30 Uhr
2 min.
Feuer in Lost Place am Reusaer Wald: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung
So sah die frühere Hautklinik am Maximilian-Kolbe-Weg in Reusa im Jahr 2019 aus.
In der früheren Orthopädie- und Hautklinik hat es am Sonntag mal wieder gebrannt. Nun stehen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung im Raum. Beides müsste der Eigentümer aber erst beantragen.
Sabine Schott
08.10.2025
1 min.
Plauener Demokratieverein Colorido erstattet Anzeige
Mitglieder und Sympathisanten von Colorido protestierten gegen den Peter-Hahne-Auftritt.
Wie Vereinschefin Doritta Kolb-Unglaub sagt, seien Bedrohungen im Netz der Grund. Die Aussagen fielen in Zusammenhang mit dem Auftritt Peter Hahnes.
Sabine Schott
13:01 Uhr
2 min.
Schwierige Zeiten für Zeitarbeiter in Deutschland
Die Zeitarbeitsfirmen sehen zurzeit besonders unter Druck, wie die Untersuchung von Creditreform zeigt. (Symbolbild)
Die Rezession trifft die Zeitarbeitsbranche hart, wie eine Analyse zeigt. Die Industrie baut demnach zunächst vor allem externes Personal ab, bevor es die Stammbelegschaft trifft.
20.10.2025
4 min.
Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwurst: Fleisch-Riese aus China schluckt deutschen Traditionsbetrieb
Der Begriff „Nürnberger Rostbratwurst“ ist durch die EU geschützt. Das heißt, nur Würste aus der Region Nürnberg dürfen so genannt werden. Traditionell werden sie aus Schweinefleisch und Majoran als Hauptgewürz hergestellt.
Nach 100 Jahren endet eine Familien-Ära: Ein Fleisch-Konzern aus China übernimmt über eine Tochterfirma den bekannten Wursthersteller Wolf Essgenuss - und damit auch die Produktion der beliebten Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwürste in Schmölln und Bayern.
Jürgen Becker
20.10.2025
3 min.
Neustart nach Insolvenz: Automobilzulieferer aus dem Erzgebirge besetzt erfolgreich Nische
Sascha Spartmann zeigt die fertig lackierten Parkschalter.
Das Hilmersdorfer Unternehmen Aluchrom ist zurück und das durchaus erfolgreich. Geschäftsführer Sascha Spartmann hat eine lukrative Nische entdeckt und denkt bereits über weitere Investitionen nach.
Georg Müller
Mehr Artikel